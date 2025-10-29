Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag im Keller

Kursentwicklung

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,0 Prozent bei 71,80 EUR.

Das Papier von Drägerwerk gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 5,0 Prozent auf 71,80 EUR abwärts. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 71,80 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 75,50 EUR. Zuletzt wechselten 14.324 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,80 EUR) erklomm das Papier am 24.10.2025. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 7,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 41,23 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 2,03 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,84 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 82,67 EUR an.

Drägerwerk ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,43 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,60 Prozent auf 779,99 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 784,67 Mio. EUR umgesetzt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,12 EUR je Drägerwerk-Aktie.

