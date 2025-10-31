DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.632 +0,2%Bitcoin94.655 +1,2%Euro1,1523 -0,4%Öl65,06 +0,5%Gold3.986 -1,3%
Drägerwerk im Fokus

Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag billiger

31.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Drägerwerk gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 73,30 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Draegerwerk AG & Co. KGaA
59,60 EUR 1,40 EUR 2,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:42 Uhr fiel die Drägerwerk-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 73,30 EUR ab. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 72,80 EUR nach. Bei 73,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 8.187 Drägerwerk-Aktien gehandelt.

Am 24.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,20 EUR am 22.11.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 42,43 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Drägerwerk-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Drägerwerk-Aktie bei 82,67 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,92 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 833,27 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 774,57 Mio. EUR umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,26 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Drägerwerk

