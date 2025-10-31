Drägerwerk Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Drägerwerk

So entwickelt sich Drägerwerk

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Zuletzt ging es für die Drägerwerk-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 72,80 EUR.

Der Drägerwerk-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 72,80 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,80 EUR) erklomm das Papier am 24.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Drägerwerk-Aktie 6,87 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2024 (42,20 EUR). Mit Abgaben von 42,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,03 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,86 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,67 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Am 29.10.2025 lud Drägerwerk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,92 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 833,27 Mio. EUR im Vergleich zu 774,57 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,26 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

