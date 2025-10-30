Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Donnerstagnachmittag mit sattem Kursplus

So entwickelt sich Drägerwerk

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Drägerwerk konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,0 Prozent auf 75,00 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Drägerwerk-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,0 Prozent auf 75,00 EUR nach oben. Die Drägerwerk-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 75,00 EUR aus. Bei 72,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 14.157 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 77,80 EUR erreichte der Titel am 24.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Drägerwerk-Aktie 3,73 Prozent zulegen. Am 22.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 43,73 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Drägerwerk seine Aktionäre 2024 mit 2,03 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,67 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Drägerwerk am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,70 Prozent auf 779,99 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 774,57 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Drägerwerk-Gewinn in Höhe von 6,17 EUR je Aktie aus.

