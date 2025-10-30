Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk macht am Donnerstagmittag Boden gut

Kursentwicklung

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Drägerwerk-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 72,10 EUR zu.

Um 11:45 Uhr konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 72,10 EUR. Bei 73,20 EUR erreichte die Drägerwerk-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.772 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 24.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 77,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,20 EUR am 22.11.2024. Mit einem Kursverlust von 41,47 Prozent würde die Drägerwerk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Drägerwerk-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,86 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Drägerwerk-Aktie bei 82,67 EUR.

Am 29.07.2025 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,79 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 779,99 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 774,57 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,17 EUR je Drägerwerk-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Drägerwerk von vor 5 Jahren abgeworfen

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Drägerwerk-Investment von vor 3 Jahren verdient

Drägerwerk-Aktie sehr stark: Optimismus für 2025