DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH präsentiert sich am Mittag stärker

Aktie im Blick

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die DWS Group GmbH-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 52,55 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:40 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 52,55 EUR zu. Die DWS Group GmbH-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 52,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,25 EUR. Bisher wurden heute 12.414 DWS Group GmbH-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.08.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 5,33 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,56 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DWS Group GmbH-Aktie 56,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für DWS Group GmbH-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,79 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 51,83 EUR.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,37 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

