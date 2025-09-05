DAX23.727 +0,6%ESt505.347 +0,5%Top 10 Crypto15,69 -0,7%Dow45.397 ±-0,0%Nas21.873 +0,8%Bitcoin95.426 +0,6%Euro1,1743 +0,2%Öl65,97 +0,5%Gold3.630 +1,2%
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen uneins -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Conti, Gold im Fokus
Top News
ASML wird wohl Hauptaktionär bei KI-Startup Mistral AI - Aktie steigt deutlich ASML wird wohl Hauptaktionär bei KI-Startup Mistral AI - Aktie steigt deutlich
Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal
Profil
DWS Group GmbH im Fokus

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Montagnachmittag nordwärts

08.09.25 16:10 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Das Papier von DWS Group GmbH konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 52,05 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
52,20 EUR -0,65 EUR -1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DWS Group GmbH-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 52,05 EUR. Bei 52,75 EUR erreichte die DWS Group GmbH-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 52,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 17.457 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Am 07.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 6,34 Prozent zulegen. Am 07.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,56 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 35,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

DWS Group GmbH-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,79 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 51,83 EUR je DWS Group GmbH-Aktie aus.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 4,37 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumMeistgelesen
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
28.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DWS Group GmbH & Co. KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen