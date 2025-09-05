DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Montagnachmittag nordwärts

DWS Group GmbH im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Das Papier von DWS Group GmbH konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 52,05 EUR.

Die DWS Group GmbH-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 52,05 EUR. Bei 52,75 EUR erreichte die DWS Group GmbH-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 52,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 17.457 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Am 07.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 6,34 Prozent zulegen. Am 07.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,56 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 35,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

DWS Group GmbH-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,79 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 51,83 EUR je DWS Group GmbH-Aktie aus.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 4,37 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor einem Jahr abgeworfen