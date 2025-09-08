DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Dienstagvormittag südwärts

DWS Group GmbH im Fokus

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die DWS Group GmbH-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 52,05 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:04 Uhr 0,4 Prozent auf 52,05 EUR. Die DWS Group GmbH-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 52,05 EUR ab. Bei 52,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 1.050 DWS Group GmbH-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 55,35 EUR. 6,34 Prozent Plus fehlen der DWS Group GmbH-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.09.2024 Kursverluste bis auf 34,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 53,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der DWS Group GmbH-Aktie wird bei 51,83 EUR angegeben.

Redaktion finanzen.net

