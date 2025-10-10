DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tritt am Freitagvormittag auf der Stelle

Aktie im Fokus

Die Aktie von DWS Group GmbH hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 56,10 EUR bewegte sich die DWS Group GmbH-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die DWS Group GmbH-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 56,10 EUR an der Tafel. Die DWS Group GmbH-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 56,35 EUR. Das bisherige Tagestief markierte DWS Group GmbH-Aktie bei 56,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.151 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 56,35 EUR. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 0,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 35,40 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie 36,90 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,82 EUR. Im Vorjahr erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die DWS Group GmbH-Aktie im Durchschnitt mit 51,87 EUR.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 4,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor einem Jahr abgeworfen

Nach Kurssprung: Diese ETFs setzen besonders stark auf die Oracle-Aktie

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor 5 Jahren eingebracht