Zollstreit weiter im Blick: DAX unter Druck -- Rheinmetall sichert sich Auftrag -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Gold, Silber, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba im Fokus
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagmittag
Zollstreit sorgt weiter für Unsicherheit: DAX mit Verlusten - US-Bankbilanzen voraus
Kursverlauf

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gibt am Mittag nach

14.10.25 12:04 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gibt am Mittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 55,40 EUR.

DWS Group GmbH & Co. KGaA
55,25 EUR -0,65 EUR -1,16%
Die DWS Group GmbH-Aktie notierte um 11:35 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 55,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte DWS Group GmbH-Aktie bei 54,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.497 DWS Group GmbH-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,35 EUR) erklomm das Papier am 10.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 1,71 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,40 EUR. Mit einem Kursverlust von 36,10 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,82 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 51,87 EUR für die DWS Group GmbH-Aktie aus.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DWS Group GmbH-Gewinn in Höhe von 4,42 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumMeistgelesen
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
07.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
28.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
