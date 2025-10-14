DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH wird am Dienstagvormittag ausgebremst

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der DWS Group GmbH-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 54,80 EUR.

Die DWS Group GmbH-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,6 Prozent auf 54,80 EUR nach. Bei 54,80 EUR markierte die DWS Group GmbH-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 55,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.519 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Am 10.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 2,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 54,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für DWS Group GmbH-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,82 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,87 EUR je DWS Group GmbH-Aktie an.

Experten taxieren den DWS Group GmbH-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,42 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

