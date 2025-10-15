DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittwochvormittag kaum verändert
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 55,65 EUR.
Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die DWS Group GmbH-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 55,65 EUR. In der Spitze gewann die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 55,90 EUR. Die DWS Group GmbH-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 55,65 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 55,75 EUR. Von der DWS Group GmbH-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.757 Stück gehandelt.
Am 10.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 56,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,26 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,40 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
DWS Group GmbH-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,82 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 51,87 EUR.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie in Höhe von 4,42 EUR im Jahr 2025 aus.
