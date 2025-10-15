DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

So entwickelt sich DWS Group GmbH

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Das Papier von DWS Group GmbH gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 55,45 EUR abwärts.

Die DWS Group GmbH-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 55,45 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 55,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,75 EUR. Der Tagesumsatz der DWS Group GmbH-Aktie belief sich zuletzt auf 18.652 Aktien.

Am 10.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 56,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,62 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 35,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für DWS Group GmbH-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,82 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 51,87 EUR.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

