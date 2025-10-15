DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittwochmittag nahe Nulllinie

Aktie im Fokus

Die Aktie von DWS Group GmbH zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Die DWS Group GmbH-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 55,55 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:49 Uhr bei der DWS Group GmbH-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 55,55 EUR. Die DWS Group GmbH-Aktie zog in der Spitze bis auf 55,90 EUR an. Die DWS Group GmbH-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 55,35 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 55,75 EUR. Der Tagesumsatz der DWS Group GmbH-Aktie belief sich zuletzt auf 9.648 Aktien.

Bei 56,35 EUR erreichte der Titel am 10.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DWS Group GmbH-Aktie somit 1,42 Prozent niedriger. Bei 35,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 36,27 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,82 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der DWS Group GmbH-Aktie wird bei 51,87 EUR angegeben.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DWS Group GmbH-Gewinn in Höhe von 4,42 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor einem Jahr abgeworfen

Nach Kurssprung: Diese ETFs setzen besonders stark auf die Oracle-Aktie

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor 5 Jahren eingebracht