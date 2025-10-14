DWS Group GmbH Aktie News: Anleger schicken DWS Group GmbH am Nachmittag ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 55,40 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 55,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 54,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 55,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37.973 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 1,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 35,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,10 Prozent.
DWS Group GmbH-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,82 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,87 EUR an.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie in Höhe von 4,42 EUR im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
