DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Montagvormittag mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 52,30 EUR.
Das Papier von DWS Group GmbH legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 52,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die DWS Group GmbH-Aktie sogar auf 52,45 EUR. Bei 52,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14.088 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.
Am 07.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der DWS Group GmbH-Aktie. Am 14.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,26 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,79 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,83 EUR je DWS Group GmbH-Aktie an.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|09.07.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.07.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|15.06.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|25.01.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|10.12.2019
|DWS Group GmbHCo Verkaufen
|DZ BANK
