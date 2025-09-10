DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH schiebt sich am Montagmittag vor

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 52,65 EUR.

Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 52,65 EUR. Im Tageshoch stieg die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 52,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 40.501 DWS Group GmbH-Aktien.

Bei 55,35 EUR erreichte der Titel am 07.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 4,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 14.09.2024 auf bis zu 35,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 33,03 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,79 EUR. Im Vorjahr erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,83 EUR je DWS Group GmbH-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen