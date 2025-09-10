DAX23.631 -0,5%ESt505.436 -0,1%Top 10 Crypto16,03 +0,2%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.722 -0,4%Euro1,1815 +0,4%Öl67,78 +0,5%Gold3.698 +0,5%
Aktie im Fokus

DWS Group GmbH Aktie News: Anleger schicken DWS Group GmbH am Mittag ins Minus

16.09.25 12:06 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 52,30 EUR.

Die DWS Group GmbH-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:44 Uhr um 0,7 Prozent auf 52,30 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DWS Group GmbH-Aktie bisher bei 52,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.266 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 55,35 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 5,83 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie 32,31 Prozent sinken.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,79 EUR je DWS Group GmbH-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 51,83 EUR.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
28.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
28.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
09.07.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.07.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
15.06.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
25.01.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
10.12.2019DWS Group GmbHCo VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DWS Group GmbH & Co. KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
