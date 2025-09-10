DWS Group GmbH Aktie News: Anleger schicken DWS Group GmbH am Mittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 52,30 EUR.
Die DWS Group GmbH-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:44 Uhr um 0,7 Prozent auf 52,30 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DWS Group GmbH-Aktie bisher bei 52,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.266 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 55,35 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 5,83 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie 32,31 Prozent sinken.
Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,79 EUR je DWS Group GmbH-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 51,83 EUR.
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|09.07.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.07.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|15.06.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|25.01.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|10.12.2019
|DWS Group GmbHCo Verkaufen
|DZ BANK
