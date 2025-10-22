DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gewinnt am Nachmittag an Boden

So entwickelt sich DWS Group GmbH

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von DWS Group GmbH. Zuletzt sprang die DWS Group GmbH-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 52,50 EUR zu.

Das Papier von DWS Group GmbH konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 52,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 52,65 EUR. Bei 52,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der DWS Group GmbH-Aktie belief sich zuletzt auf 10.016 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,35 EUR erreichte der Titel am 10.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 7,33 Prozent Plus fehlen der DWS Group GmbH-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 35,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 32,57 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,82 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 51,87 EUR aus.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,42 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

Aktien von VW und Porsche im Plus: Chef Blume sieht Doppelrolle als Übergang - Sparziele auf Kurs

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor einem Jahr abgeworfen