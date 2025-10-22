DAX24.264 -0,3%Est505.663 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,85 -4,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.364 -0,3%Euro1,1594 -0,1%Öl62,27 +1,0%Gold4.103 -0,5%
Blick auf Aktienkurs

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag in Rot

22.10.25 09:22 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag in Rot

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Der DWS Group GmbH-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 52,15 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
52,15 EUR -0,90 EUR -1,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DWS Group GmbH-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 52,15 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 52,15 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 52,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 446 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,35 EUR erreichte der Titel am 10.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,05 Prozent. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,40 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie 32,12 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten DWS Group GmbH-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,82 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,87 EUR je DWS Group GmbH-Aktie an.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,42 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

Redaktion finanzen.net

