Aktienkurs aktuell

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH kommt am Vormittag kaum vom Fleck

21.10.25 09:22 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Die Aktie von DWS Group GmbH zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die DWS Group GmbH-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 53,05 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
53,05 EUR 0,25 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DWS Group GmbH-Aktie zeigte sich um 09:00 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 53,05 EUR an der Tafel. Die DWS Group GmbH-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 53,05 EUR. Zwischenzeitlich weitete die DWS Group GmbH-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 53,05 EUR aus. Bei 53,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 273 DWS Group GmbH-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,35 EUR) erklomm das Papier am 10.10.2025. Mit einem Zuwachs von 6,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 35,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 49,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

DWS Group GmbH-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,82 EUR belaufen. Analysten bewerten die DWS Group GmbH-Aktie im Durchschnitt mit 51,87 EUR.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,42 EUR je Aktie in den DWS Group GmbH-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
20.10.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
07.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
28.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
28.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.07.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
15.06.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
25.01.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
10.12.2019DWS Group GmbHCo VerkaufenDZ BANK

