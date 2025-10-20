DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Montagnachmittag auf grünem Terrain

So bewegt sich DWS Group GmbH

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von DWS Group GmbH. Zuletzt konnte die Aktie von DWS Group GmbH zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 52,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,3 Prozent auf 52,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DWS Group GmbH-Aktie bisher bei 53,25 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,90 EUR. Zuletzt wechselten 27.851 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 56,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2025). Mit einem Zuwachs von 6,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DWS Group GmbH-Aktie 49,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,82 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 51,87 EUR für die DWS Group GmbH-Aktie aus.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DWS Group GmbH-Gewinn in Höhe von 4,42 EUR je Aktie aus.

