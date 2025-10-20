DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.344 +1,1%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas22.998 +1,4%Bitcoin95.493 +2,5%Euro1,1660 ±-0,0%Öl60,77 -0,9%Gold4.349 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX letztlich wieder über 24.000-Punkte-Marke -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Erholung zum Wochenstart: DAX schließt nach massiver Talfahrt wieder über 24.000 Punkten Erholung zum Wochenstart: DAX schließt nach massiver Talfahrt wieder über 24.000 Punkten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
So bewegt sich DWS Group GmbH

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Montagnachmittag auf grünem Terrain

20.10.25 16:09 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von DWS Group GmbH. Zuletzt konnte die Aktie von DWS Group GmbH zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 52,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
52,80 EUR 0,20 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,3 Prozent auf 52,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DWS Group GmbH-Aktie bisher bei 53,25 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,90 EUR. Zuletzt wechselten 27.851 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 56,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2025). Mit einem Zuwachs von 6,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DWS Group GmbH-Aktie 49,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,82 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 51,87 EUR für die DWS Group GmbH-Aktie aus.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DWS Group GmbH-Gewinn in Höhe von 4,42 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

Aktien von VW und Porsche im Plus: Chef Blume sieht Doppelrolle als Übergang - Sparziele auf Kurs

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor einem Jahr abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf DWS Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DWS Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
11:31DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
07.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
28.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:31DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
28.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.07.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
15.06.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
25.01.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
10.12.2019DWS Group GmbHCo VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DWS Group GmbH & Co. KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen