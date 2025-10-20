DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Montagmittag fester

DWS Group GmbH im Fokus

Die Aktie von DWS Group GmbH zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von DWS Group GmbH konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 52,65 EUR.

Das Papier von DWS Group GmbH legte um 11:39 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 52,65 EUR. In der Spitze legte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 53,25 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,90 EUR. Bisher wurden heute 17.015 DWS Group GmbH-Aktien gehandelt.

Am 10.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 56,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 6,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 32,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,82 EUR. Im Vorjahr erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DWS Group GmbH-Aktie bei 51,87 EUR.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 4,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

Aktien von VW und Porsche im Plus: Chef Blume sieht Doppelrolle als Übergang - Sparziele auf Kurs

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor einem Jahr abgeworfen