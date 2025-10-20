DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH verteuert sich am Montagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 53,00 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das DWS Group GmbH-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 53,00 EUR. Die DWS Group GmbH-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 53,05 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,90 EUR. Bisher wurden heute 4.597 DWS Group GmbH-Aktien gehandelt.

Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,35 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 6,32 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (35,40 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 33,21 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,82 EUR je DWS Group GmbH-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,87 EUR an.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 4,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

