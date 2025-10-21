DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH büßt am Dienstagmittag ein

So entwickelt sich DWS Group GmbH

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 52,60 EUR nach.

Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 52,60 EUR. Die DWS Group GmbH-Aktie sank bis auf 52,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 53,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.967 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Am 10.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 7,13 Prozent Plus fehlen der DWS Group GmbH-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,40 EUR. Mit Abgaben von 32,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für DWS Group GmbH-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,82 EUR belaufen. Analysten bewerten die DWS Group GmbH-Aktie im Durchschnitt mit 51,87 EUR.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,42 EUR je Aktie in den DWS Group GmbH-Büchern.

