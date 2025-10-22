DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittwochmittag im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Das Papier von DWS Group GmbH befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 52,15 EUR ab.
Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:44 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 52,15 EUR. Das Tagestief markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 52,00 EUR. Bei 52,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der DWS Group GmbH-Aktie belief sich zuletzt auf 4.307 Aktien.
Am 10.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 35,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 47,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,82 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DWS Group GmbH 2,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DWS Group GmbH-Aktie bei 51,87 EUR.
Den erwarteten Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,42 EUR fest.
