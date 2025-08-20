DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 54,75 EUR.

Mit einem Kurs von 54,75 EUR zeigte sich die DWS Group GmbH-Aktie im XETRA-Handel um 11:46 Uhr kaum verändert. Die DWS Group GmbH-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 55,15 EUR aus. Zwischenzeitlich weitete die DWS Group GmbH-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 54,35 EUR aus. Bei 54,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 12.037 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Am 07.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,35 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DWS Group GmbH-Aktie. Bei 33,56 EUR fiel das Papier am 07.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 63,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,79 EUR. Im Vorjahr erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,83 EUR je DWS Group GmbH-Aktie an.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie in Höhe von 4,37 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

