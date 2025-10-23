DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH behauptet sich am Vormittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von DWS Group GmbH hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die DWS Group GmbH-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 52,20 EUR.

Bei der DWS Group GmbH-Aktie ließ sich um 09:05 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 52,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 52,55 EUR. Die Abwärtsbewegung der DWS Group GmbH-Aktie ging bis auf 52,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.205 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 56,35 EUR erreichte der Titel am 10.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 7,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,40 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,18 Prozent.

DWS Group GmbH-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,82 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 51,87 EUR je DWS Group GmbH-Aktie aus.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH im Jahr 2025 4,42 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

