DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag kaum verändert
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 53,70 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.
Werte in diesem Artikel
Die DWS Group GmbH-Aktie zeigte sich um 15:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 53,70 EUR an der Tafel. In der Spitze legte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 54,15 EUR zu. In der Spitze büßte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 53,05 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.251 DWS Group GmbH-Aktien.
Am 07.08.2025 markierte das Papier bei 55,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DWS Group GmbH-Aktie. Bei 33,56 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 37,50 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2024 erhielten DWS Group GmbH-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,79 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 51,83 EUR je DWS Group GmbH-Aktie aus.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass DWS Group GmbH einen Gewinn von 4,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
