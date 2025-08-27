DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag kaum verändert

Blick auf DWS Group GmbH-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 53,70 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die DWS Group GmbH-Aktie zeigte sich um 15:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 53,70 EUR an der Tafel. In der Spitze legte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 54,15 EUR zu. In der Spitze büßte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 53,05 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.251 DWS Group GmbH-Aktien.

Am 07.08.2025 markierte das Papier bei 55,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DWS Group GmbH-Aktie. Bei 33,56 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 37,50 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten DWS Group GmbH-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,79 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 51,83 EUR je DWS Group GmbH-Aktie aus.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DWS Group GmbH einen Gewinn von 4,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor einem Jahr abgeworfen