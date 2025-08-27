DAX24.049 ±0,0%ESt505.399 +0,1%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.465 -0,2%Nas21.624 +0,2%Bitcoin96.578 +1,1%Euro1,1665 +0,2%Öl67,80 ±0,0%Gold3.408 +0,3%
DAX stabil -- Wall Street uneins -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
Blick auf DWS Group GmbH-Kurs

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag kaum verändert

28.08.25 16:10 Uhr

28.08.25 16:10 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag kaum verändert

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 53,70 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
54,25 EUR 0,50 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DWS Group GmbH-Aktie zeigte sich um 15:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 53,70 EUR an der Tafel. In der Spitze legte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 54,15 EUR zu. In der Spitze büßte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 53,05 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.251 DWS Group GmbH-Aktien.

Am 07.08.2025 markierte das Papier bei 55,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DWS Group GmbH-Aktie. Bei 33,56 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 37,50 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten DWS Group GmbH-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,79 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 51,83 EUR je DWS Group GmbH-Aktie aus.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DWS Group GmbH einen Gewinn von 4,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
28.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
28.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
09.07.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.07.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
15.06.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
25.01.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
10.12.2019DWS Group GmbHCo VerkaufenDZ BANK

