eBay im Fokus

eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay gibt am Nachmittag ab

05.11.25 16:08 Uhr
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay gibt am Nachmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von eBay. Das Papier von eBay befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,6 Prozent auf 81,18 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eBay Inc.
70,68 EUR -0,59 EUR -0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für die eBay-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 81,18 USD. In der Spitze büßte die eBay-Aktie bis auf 81,08 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 81,68 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 81.791 eBay-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 101,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 19,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,73 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,65 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD. Im Vorjahr erhielten eBay-Aktionäre 1,08 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte eBay am 29.10.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,35 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 2,87 Mrd. USD gegenüber 2,59 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

In der eBay-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,45 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: jejim / Shutterstock.com

