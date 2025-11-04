eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Abend im Minus

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von eBay. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,6 Prozent auf 81,47 USD.

Das Papier von eBay befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,6 Prozent auf 81,47 USD ab. Bei 80,80 USD markierte die eBay-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82,77 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 625.165 eBay-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 101,15 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die eBay-Aktie somit 19,46 Prozent niedriger. Bei 58,12 USD erreichte der Anteilsschein am 05.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die eBay-Aktie mit einem Verlust von 28,66 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,15 USD, nach 1,08 USD im Jahr 2024.

Am 29.10.2025 hat eBay die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,35 USD, nach 1,29 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,87 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte eBay einen Umsatz von 2,59 Mrd. USD eingefahren.

Experten taxieren den eBay-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,45 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor einem Jahr eingefahren

eBay-Aktie dennoch unter Druck: Gewinn des Online-Auktionshauses zieht an

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 10 Jahren abgeworfen