Kursverlauf

eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Abend im Aufwind

03.11.25 20:23 Uhr
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Abend im Aufwind

Die Aktie von eBay gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die eBay-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 82,89 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eBay Inc.
71,54 EUR 0,91 EUR 1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr sprang die eBay-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 82,89 USD zu. Die eBay-Aktie zog in der Spitze bis auf 83,21 USD an. Mit einem Wert von 80,66 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 769.165 eBay-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 101,15 USD. Dieser Kurs wurde am 16.08.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 18,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der eBay-Aktie.

eBay-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,15 USD belaufen.

eBay gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,87 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,59 Mrd. USD in den Büchern standen.

Experten gehen davon aus, dass eBay im Jahr 2025 5,45 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

