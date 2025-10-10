eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von eBay. Die eBay-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 90,18 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die eBay-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 90,18 USD an der Tafel. Den Tageshöchststand markierte die eBay-Aktie bei 90,34 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die eBay-Aktie bis auf 89,53 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 89,96 USD. Der Tagesumsatz der eBay-Aktie belief sich zuletzt auf 74.128 Aktien.

Am 16.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 101,15 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die eBay-Aktie mit einem Kursplus von 12,16 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 56,40 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die eBay-Aktie 59,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,08 USD an eBay-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,15 USD.

Am 30.07.2025 lud eBay zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,45 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat eBay im vergangenen Quartal 2,74 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte eBay 2,58 Mrd. USD umsetzen können.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass eBay einen Gewinn von 5,45 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

