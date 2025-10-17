DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.299 +0,2%Top 10 Crypto14,69 -1,6%Nas22.686 +0,6%Bitcoin91.390 -1,1%Euro1,1670 -0,2%Öl61,34 +0,5%Gold4.219 -2,5%
Kurs der eBay

eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay tendiert am Abend nordwärts

17.10.25 20:23 Uhr
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay tendiert am Abend nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von eBay. Im NASDAQ-Handel gewannen die eBay-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eBay Inc.
78,43 EUR 0,67 EUR 0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr sprang die eBay-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 93,24 USD zu. Die eBay-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 93,33 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 90,99 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 835.452 eBay-Aktien umgesetzt.

Am 16.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 8,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2024 Kursverluste bis auf 56,40 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die eBay-Aktie 65,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD. Im Vorjahr erhielten eBay-Aktionäre 1,08 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eBay am 30.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,79 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,20 Prozent auf 2,74 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

In der eBay-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,45 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

