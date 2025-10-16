DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.292 -0,3%Top 10 Crypto14,97 -1,6%Nas22.539 -0,6%Bitcoin92.860 -2,3%Euro1,1689 +0,4%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich -- US-Börsen tiefer -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Donnerstagabend mit Aufschlag

16.10.25 20:23 Uhr
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Donnerstagabend mit Aufschlag

Die Aktie von eBay zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von eBay legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 91,17 USD.

eBay Inc.
77,76 EUR -0,40 EUR -0,51%
Die eBay-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 91,17 USD. In der Spitze gewann die eBay-Aktie bis auf 91,95 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 90,70 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 636.799 eBay-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 101,15 USD erreichte der Titel am 16.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,95 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2024 Kursverluste bis auf 56,40 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 38,14 Prozent könnte die eBay-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten eBay-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,08 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,45 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat eBay mit einem Umsatz von insgesamt 2,74 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,20 Prozent gesteigert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,45 USD je eBay-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

mehr Analysen