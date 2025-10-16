eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von eBay. Zuletzt sprang die eBay-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 91,24 USD zu.
Im NASDAQ-Handel gewannen die eBay-Papiere um 15:52 Uhr 0,4 Prozent. Bei 91,59 USD markierte die eBay-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 90,70 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 96.985 eBay-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.08.2025 bei 101,15 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der eBay-Aktie. Am 01.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 56,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,19 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass eBay-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,15 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete eBay 1,08 USD aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte eBay am 30.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,45 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat eBay im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,74 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,45 USD je Aktie in den eBay-Büchern.
