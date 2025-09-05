eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay wird am Freitagabend ausgebremst

DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +2,5%Dow45.937 -0,4%Nas22.180 +0,6%Bitcoin99.222 +0,8%Euro1,1741 ±0,0%Öl66,88 +0,9%Gold3.648 +0,4%
Kursentwicklung im Fokus

12.09.25 20:24 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von eBay. Die eBay-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 90,45 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eBay Inc.
78,67 EUR 0,73 EUR 0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 90,45 USD. In der Spitze büßte die eBay-Aktie bis auf 89,37 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 91,68 USD. Bisher wurden heute 580.332 eBay-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (101,15 USD) erklomm das Papier am 16.08.2025. 11,83 Prozent Plus fehlen der eBay-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 56,40 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der eBay-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD. Im Vorjahr erhielten eBay-Aktionäre 1,08 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte eBay am 30.07.2025 vor. eBay hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 2,74 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte eBay 2,58 Mrd. USD umgesetzt.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,45 USD je eBay-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

