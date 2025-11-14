DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,82 -4,9%Nas22.983 +0,5%Bitcoin82.313 -4,0%Euro1,1619 -0,2%Öl64,38 +2,0%Gold4.089 -2,0%
Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay büßt am Freitagabend ein

14.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von eBay gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die eBay-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 83,86 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eBay Inc.
72,09 EUR -2,41 EUR -3,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der eBay-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 83,86 USD. Die eBay-Aktie sank bis auf 83,39 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,45 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 714.909 eBay-Aktien umgesetzt.

Am 16.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 101,15 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 58,73 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die eBay-Aktie mit einem Verlust von 29,97 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 1,08 USD an eBay-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,15 USD aus.

Am 29.10.2025 hat eBay die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,35 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei eBay noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,87 Mrd. USD – ein Plus von 10,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem eBay 2,59 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je eBay-Aktie in Höhe von 5,45 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

