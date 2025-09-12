eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay kommt am Montagabend kaum vom Fleck

eBay im Blick

Die Aktie von eBay zeigt sich am Montagabend ohne große Bewegung. Die eBay-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 90,73 USD.

Die eBay-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr bei 90,73 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die eBay-Aktie bei 90,96 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die eBay-Aktie gab in der Spitze bis auf 89,44 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 90,52 USD. Bisher wurden via NASDAQ 584.888 eBay-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 101,15 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die eBay-Aktie derzeit noch 11,48 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 56,40 USD am 01.11.2024. Mit Abgaben von 37,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass eBay-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,15 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete eBay 1,08 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eBay am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 2,74 Mrd. USD gegenüber 2,58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,45 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

