eBay im Blick

eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay kommt am Montagabend kaum vom Fleck

15.09.25 20:24 Uhr
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay kommt am Montagabend kaum vom Fleck

Die Aktie von eBay zeigt sich am Montagabend ohne große Bewegung. Die eBay-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 90,73 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eBay Inc.
77,23 EUR -1,44 EUR -1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die eBay-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr bei 90,73 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die eBay-Aktie bei 90,96 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die eBay-Aktie gab in der Spitze bis auf 89,44 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 90,52 USD. Bisher wurden via NASDAQ 584.888 eBay-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 101,15 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die eBay-Aktie derzeit noch 11,48 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 56,40 USD am 01.11.2024. Mit Abgaben von 37,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass eBay-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,15 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete eBay 1,08 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eBay am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 2,74 Mrd. USD gegenüber 2,58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,45 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu eBay Inc.

DatumRatingAnalyst
20.07.2020eBay NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.01.2020eBay UnderperformJefferies & Company Inc.
22.10.2019eBay HoldDeutsche Bank AG
11.10.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
04.09.2019eBay NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.10.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
18.07.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
18.07.2019eBay BuyAegis Capital
24.04.2019eBay BuyThe Benchmark Company
30.01.2019eBay BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
20.07.2020eBay NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2019eBay HoldDeutsche Bank AG
04.09.2019eBay NeutralUBS AG
22.10.2018eBay NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
19.10.2018eBay NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.01.2020eBay UnderperformJefferies & Company Inc.
12.01.2018eBay verkaufenMorgan Stanley
19.10.2017eBay UnderweightMorgan Stanley
08.08.2017eBay UnderperformMizuho
21.07.2017eBay UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für eBay Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen