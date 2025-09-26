eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Abend mit Kurseinbußen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von eBay gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die eBay-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 90,91 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für die eBay-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 90,91 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die eBay-Aktie bisher bei 90,43 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 91,39 USD. Von der eBay-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 629.250 Stück gehandelt.

Am 16.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 101,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der eBay-Aktie ist somit 11,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,40 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die eBay-Aktie 61,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem eBay seine Aktionäre 2024 mit 1,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,15 USD je Aktie ausschütten.

eBay veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. eBay hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,74 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte eBay einen Umsatz von 2,58 Mrd. USD eingefahren.

Experten taxieren den eBay-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,45 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in eBay von vor 10 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 5 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 3 Jahren eingebracht