Heute im Fokus
US-Shutdown droht: US-Börsen leichter -- DAX letztlich fester -- CoreWeave, Meta, Lufthansa, Continental, Alibaba, Tilray, Clara Technologies, Wolfspeed, Firefly, Etsy, Shopify im Fokus
Top News
3. Quartal 2025: So bewegten sich die DAX-Aktien im vergangenen Quartal 3. Quartal 2025: So bewegten sich die DAX-Aktien im vergangenen Quartal
CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur
Aktienkurs aktuell

eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Abend mit Kurseinbußen

30.09.25 20:25 Uhr
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Abend mit Kurseinbußen

Die Aktie von eBay gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die eBay-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 90,91 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eBay Inc.
77,54 EUR 0,76 EUR 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr ging es für die eBay-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 90,91 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die eBay-Aktie bisher bei 90,43 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 91,39 USD. Von der eBay-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 629.250 Stück gehandelt.

Am 16.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 101,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der eBay-Aktie ist somit 11,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,40 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die eBay-Aktie 61,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem eBay seine Aktionäre 2024 mit 1,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,15 USD je Aktie ausschütten.

eBay veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. eBay hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,74 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte eBay einen Umsatz von 2,58 Mrd. USD eingefahren.

Experten taxieren den eBay-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,45 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu eBay Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu eBay Inc.

DatumRatingAnalyst
20.07.2020eBay NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.01.2020eBay UnderperformJefferies & Company Inc.
22.10.2019eBay HoldDeutsche Bank AG
11.10.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
04.09.2019eBay NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.10.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
18.07.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
18.07.2019eBay BuyAegis Capital
24.04.2019eBay BuyThe Benchmark Company
30.01.2019eBay BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
20.07.2020eBay NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2019eBay HoldDeutsche Bank AG
04.09.2019eBay NeutralUBS AG
22.10.2018eBay NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
19.10.2018eBay NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.01.2020eBay UnderperformJefferies & Company Inc.
12.01.2018eBay verkaufenMorgan Stanley
19.10.2017eBay UnderweightMorgan Stanley
08.08.2017eBay UnderperformMizuho
21.07.2017eBay UnderweightMorgan Stanley

