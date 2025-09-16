DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.094 +0,7%Nas22.216 -0,5%Bitcoin97.818 -0,6%Euro1,1847 -0,1%Öl68,24 -0,4%Gold3.683 -0,2%
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay macht am Nachmittag Boden gut

17.09.25 16:13 Uhr
Die Aktie von eBay zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von eBay konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 88,99 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eBay Inc.
75,13 EUR -1,24 EUR -1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für das eBay-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 88,99 USD. Bei 89,45 USD erreichte die eBay-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,31 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten eBay-Aktien beläuft sich auf 138.849 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 16.08.2025 auf bis zu 101,15 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die eBay-Aktie mit einem Kursplus von 13,66 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2024 bei 56,40 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die eBay-Aktie mit einem Verlust von 36,62 Prozent wieder erreichen.

eBay-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,15 USD aus.

Am 30.07.2025 hat eBay die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat eBay in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,74 Mrd. USD im Vergleich zu 2,58 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass eBay ein EPS in Höhe von 5,45 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

In eigener Sache

Analysen zu eBay Inc.

DatumRatingAnalyst
20.07.2020eBay NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.01.2020eBay UnderperformJefferies & Company Inc.
22.10.2019eBay HoldDeutsche Bank AG
11.10.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
04.09.2019eBay NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.10.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
18.07.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
18.07.2019eBay BuyAegis Capital
24.04.2019eBay BuyThe Benchmark Company
30.01.2019eBay BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
20.07.2020eBay NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2019eBay HoldDeutsche Bank AG
04.09.2019eBay NeutralUBS AG
22.10.2018eBay NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
19.10.2018eBay NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.01.2020eBay UnderperformJefferies & Company Inc.
12.01.2018eBay verkaufenMorgan Stanley
19.10.2017eBay UnderweightMorgan Stanley
08.08.2017eBay UnderperformMizuho
21.07.2017eBay UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für eBay Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen