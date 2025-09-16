eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay macht am Nachmittag Boden gut

Notierung im Blick

Die Aktie von eBay zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von eBay konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 88,99 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das eBay-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 88,99 USD. Bei 89,45 USD erreichte die eBay-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,31 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten eBay-Aktien beläuft sich auf 138.849 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 16.08.2025 auf bis zu 101,15 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die eBay-Aktie mit einem Kursplus von 13,66 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2024 bei 56,40 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die eBay-Aktie mit einem Verlust von 36,62 Prozent wieder erreichen.

eBay-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,15 USD aus.

Am 30.07.2025 hat eBay die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat eBay in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,74 Mrd. USD im Vergleich zu 2,58 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass eBay ein EPS in Höhe von 5,45 USD in den Büchern stehen haben wird.

