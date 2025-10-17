eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von eBay. Bei der eBay-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 91,20 USD.

Die eBay-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 91,20 USD. Der Kurs der eBay-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 91,81 USD zu. Die eBay-Aktie gab in der Spitze bis auf 90,75 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 90,99 USD. Bisher wurden heute 166.207 eBay-Aktien gehandelt.

Am 16.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 101,15 USD an. Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 9,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 56,40 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,16 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,08 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,15 USD.

eBay veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,79 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent auf 2,74 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je eBay-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,45 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in eBay von vor einem Jahr verdient