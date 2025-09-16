eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Abend mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von eBay. Zuletzt ging es für die eBay-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 89,75 USD.

Die eBay-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 89,75 USD nach. In der Spitze büßte die eBay-Aktie bis auf 89,05 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 89,89 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 559.367 eBay-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 101,15 USD erreichte der Titel am 16.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die eBay-Aktie derzeit noch 12,70 Prozent Luft nach oben. Am 01.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 56,40 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der eBay-Aktie 37,16 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten eBay-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,08 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,15 USD aus.

Am 30.07.2025 äußerte sich eBay zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,79 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent auf 2,74 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je eBay-Aktie in Höhe von 5,45 USD im Jahr 2025 aus.

