DAX24.288 +0,4%Est505.760 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 +5,2%Nas23.308 +1,3%Bitcoin75.370 +0,2%Euro1,1714 ±-0,0%Öl60,47 +1,3%Gold4.339 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Nike 866993 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Tesla A1CX3T Bayer BAY001 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 TUI TUAG50 Amazon 906866 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX beendet Freitagshandel im Plus -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Micron, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 51 im Überblick Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 51 im Überblick
Berkshire Hathaway-Aktie: Warum Warren Buffett seit zwölf Quartalen Aktien verkauft Berkshire Hathaway-Aktie: Warum Warren Buffett seit zwölf Quartalen Aktien verkauft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Insider-Alarm

Eigengeschäft von Führungskräften: Die Auswirkung auf die audius SE-Aktie

20.12.25 08:01 Uhr

audius SE gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
audius SE
12,20 EUR 0,30 EUR 2,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 17.12.2025 konnte bei audius SE ein Insidertrade ausgemacht werden. Am 19.12.2025 wurde der Deal offiziell gemacht. 233 audius SE-Papiere zu jeweils 12,10 EUR erwarb am 17.12.2025 Gast, Dr. Ottmar, Aufsichtsrat. Die audius SE-Aktie wies im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 12,20 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die audius SE-Aktie dann am Tag der veröffentlichten News durch die BaFin im FSE-Handel bei 12,20 EUR. Der Börsenwert von audius SE beläuft sich unterdessen auf 59,54 Mio. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 4.920.723 beziffert.

Zuvor wurden Directors' Dealings von Gast, Dr. Ottmar am 08.12.2025 verzeichnet. Gast, Dr. Ottmar erhöhte sein Engagement um 800 audius SE-Papiere zu jeweils 12,10 EUR.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf audius

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf audius

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu audius SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung