Eigengeschäft von Führungskräften: Die Auswirkung auf die audius SE-Aktie

Insider-Alarm

audius SE gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Am 17.12.2025 konnte bei audius SE ein Insidertrade ausgemacht werden. Am 19.12.2025 wurde der Deal offiziell gemacht. 233 audius SE-Papiere zu jeweils 12,10 EUR erwarb am 17.12.2025 Gast, Dr. Ottmar, Aufsichtsrat. Die audius SE-Aktie wies im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 12,20 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die audius SE-Aktie dann am Tag der veröffentlichten News durch die BaFin im FSE-Handel bei 12,20 EUR. Der Börsenwert von audius SE beläuft sich unterdessen auf 59,54 Mio. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 4.920.723 beziffert.

Zuvor wurden Directors' Dealings von Gast, Dr. Ottmar am 08.12.2025 verzeichnet. Gast, Dr. Ottmar erhöhte sein Engagement um 800 audius SE-Papiere zu jeweils 12,10 EUR.

Redaktion finanzen.net