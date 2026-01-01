Eis und Schnee legen Züge lahm - Bahn kämpft mit Störungen

BERLIN (dpa-AFX) - Im bundesweiten Fernverkehr der Bahn kommt es aufgrund des Wintertiefs "Leonie" weiter zu Einschränkungen. Besonders betroffen ist nach Angaben der Deutschen Bahn der Nordosten mit Verkehrsverbindungen zwischen Berlin und der Ostsee. Problematisch sind in betroffenen Regionen Weichenstörungen, vereiste Oberleitungen sowie Schneeverwehungen.

Wer­bung Wer­bung

Die aktuelle Witterung mit abwechselnd Schnee und Regen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt führe zu teils starker Eisbildung an Fahrzeugen und Infrastruktur, teilte die Bahn mit. Die Eisablagerungen an Fahrzeugen können sich demnach im Bereich der Weichen lösen und dort in bewegliche Teile fallen. Weichenheizungen könnten diese Eisbrocken nur langsam lösen, weshalb diese manuell entfernt werden müssten.

Bahn: DB-Beschäftigte im Dauereinsatz

Auch Schneeverwehungen sorgten immer wieder für blockierte Weichen, hieß es. Hunderte Beschäftigte der Deutschen Bahn seien im Dauereinsatz, um die Weichen von Schnee und Eis zu befreien und die Auswirkungen auf den Zugverkehr so gering wie möglich zu halten.

Bei stark vereisten Oberleitungen setzt die DB nach eigenen Angaben in betroffenen Regionen weiterhin sogenannte Putzloks ein. Diese sorgten dafür, dass die Oberleitung von Eis befreit beziehungsweise freigehalten werde./sl/DP/stw