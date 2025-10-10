Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts tritt am Freitagnachmittag auf der Stelle

Electronic Arts im Fokus

Die Aktie von Electronic Arts zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Die Electronic Arts-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 200,22 USD.

Die Electronic Arts-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 200,22 USD an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die Electronic Arts-Aktie bei 200,37 USD. Bei 200,05 USD markierte die Electronic Arts-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 200,05 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 54.540 Electronic Arts-Aktien.

Bei 203,75 USD erreichte der Titel am 30.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 25.01.2025 auf bis zu 115,22 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Electronic Arts seine Aktionäre 2025 mit 0,760 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,920 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 210,00 USD je Electronic Arts-Aktie an.

Electronic Arts gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,79 USD. Im letzten Jahr hatte Electronic Arts einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,67 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 03.11.2026.

In der Electronic Arts-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,33 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

