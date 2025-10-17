DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.299 +0,2%Top 10 Crypto14,69 -1,6%Nas22.686 +0,6%Bitcoin91.390 -1,1%Euro1,1670 -0,2%Öl61,34 +0,5%Gold4.219 -2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen mit leichtem Rebound -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Conti übertrifft Prognosen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, HPE, Meta im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Trump verkündet Kosten für Gewichtssenker Ozempic Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Trump verkündet Kosten für Gewichtssenker Ozempic
Gigantische Minting-Panne im Stablecoin-Sektor um PayPal: Wie aus 300 Millionen 300 Billionen wurden Gigantische Minting-Panne im Stablecoin-Sektor um PayPal: Wie aus 300 Millionen 300 Billionen wurden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!
Blick auf Electronic Arts-Kurs

Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts zeigt sich am Abend freundlich

17.10.25 20:23 Uhr
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts zeigt sich am Abend freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Electronic Arts. Zuletzt ging es für das Electronic Arts-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 200,67 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
170,78 EUR -0,44 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 200,67 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Electronic Arts-Aktie bisher bei 200,74 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 200,49 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Electronic Arts-Aktien beläuft sich auf 312.258 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (203,75 USD) erklomm das Papier am 30.09.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 115,22 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Electronic Arts-Aktie derzeit noch 42,58 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Electronic Arts-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,760 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,617 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 210,00 USD für die Electronic Arts-Aktie.

Electronic Arts veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 USD. Im Vorjahresviertel hatte Electronic Arts 1,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Electronic Arts im vergangenen Quartal 1,67 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Electronic Arts 1,65 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

In der Electronic Arts-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,34 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel hätte eine Investition in Electronic Arts von vor einem Jahr abgeworfen

Erste Schätzungen: Electronic Arts stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NASDAQ Composite Index-Titel Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Electronic Arts-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

In eigener Sache

Übrigens: Electronic Arts und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Electronic Arts

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Electronic Arts

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Electronic Arts Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Electronic Arts Inc.

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Electronic Arts HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2019Electronic Arts BuyNeedham & Company, LLC
31.07.2019Electronic Arts OutperformCowen and Company, LLC
02.07.2019Electronic Arts OutperformBMO Capital Markets
08.05.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
31.07.2019Electronic Arts BuyNeedham & Company, LLC
31.07.2019Electronic Arts OutperformCowen and Company, LLC
02.07.2019Electronic Arts OutperformBMO Capital Markets
08.05.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
06.02.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
30.09.2025Electronic Arts HoldJefferies & Company Inc.
22.01.2019Electronic Arts HoldDeutsche Bank AG
18.12.2017Electronic Arts NeutralBTIG Research
01.02.2017Electronic Arts NeutralMizuho
02.11.2016Electronic Arts NeutralMizuho
DatumRatingAnalyst
03.02.2012Electronic Arts sellDeutsche Bank Securities
06.06.2011Electronic Arts sellJyske Bank Group
14.12.2009Electronic Arts neues KurszielPiper Jaffray & Co.
11.12.2008Electronic Arts DowngradeBarclays Capital
03.11.2006Electronic Arts neues KurszielDeutsche Securities

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Electronic Arts Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen