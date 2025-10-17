Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts zeigt sich am Abend freundlich

Blick auf Electronic Arts-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Electronic Arts. Zuletzt ging es für das Electronic Arts-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 200,67 USD.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 200,67 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Electronic Arts-Aktie bisher bei 200,74 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 200,49 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Electronic Arts-Aktien beläuft sich auf 312.258 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (203,75 USD) erklomm das Papier am 30.09.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 115,22 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Electronic Arts-Aktie derzeit noch 42,58 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Electronic Arts-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,760 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,617 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 210,00 USD für die Electronic Arts-Aktie.

Electronic Arts veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 USD. Im Vorjahresviertel hatte Electronic Arts 1,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Electronic Arts im vergangenen Quartal 1,67 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Electronic Arts 1,65 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

In der Electronic Arts-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,34 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

