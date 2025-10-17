Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts tendiert am Freitagnachmittag um Nulllinie

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Electronic Arts. Die Electronic Arts-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 200,38 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 200,38 USD zeigte sich die Electronic Arts-Aktie im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die Electronic Arts-Aktie bis auf 200,64 USD. In der Spitze büßte die Electronic Arts-Aktie bis auf 200,35 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 200,49 USD. Bisher wurden heute 93.014 Electronic Arts-Aktien gehandelt.

Bei 203,75 USD markierte der Titel am 30.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,68 Prozent könnte die Electronic Arts-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 115,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Electronic Arts-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,760 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,617 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 210,00 USD je Electronic Arts-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Electronic Arts am 29.07.2025. Das EPS belief sich auf 0,79 USD gegenüber 1,04 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Electronic Arts 1,67 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Electronic Arts möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Electronic Arts einen Gewinn von 8,34 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

