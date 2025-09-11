DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +2,5%Dow45.937 -0,4%Nas22.180 +0,6%Bitcoin99.222 +0,8%Euro1,1741 ±0,0%Öl66,88 +0,9%Gold3.648 +0,4%
Kursverlauf

Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Freitagabend gesucht

12.09.25 20:24 Uhr
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Freitagabend gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Electronic Arts. Zuletzt sprang die Electronic Arts-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 171,43 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
144,26 EUR -0,82 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr stieg die Electronic Arts-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 171,43 USD. Die Electronic Arts-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 172,45 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 169,26 USD. Bisher wurden via NASDAQ 232.810 Electronic Arts-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 180,90 USD. Dieser Kurs wurde am 15.08.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Electronic Arts-Aktie derzeit noch 5,52 Prozent Luft nach oben. Am 25.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 115,22 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 32,79 Prozent könnte die Electronic Arts-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Electronic Arts seine Aktionäre 2025 mit 0,760 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,640 USD je Aktie ausschütten.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,04 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Electronic Arts in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,67 Mrd. USD im Vergleich zu 1,65 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 28.10.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Electronic Arts veröffentlicht werden. Am 03.11.2026 wird Electronic Arts schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,26 USD je Electronic Arts-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen