Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts tendiert am Mittwochabend nahe Vortagesschluss

01.10.25 20:24 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochabend die Aktie von Electronic Arts. Die Electronic Arts-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 201,60 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
172,02 EUR 0,34 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Electronic Arts-Aktie bewegte sich um 20:08 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 201,60 USD. Die Electronic Arts-Aktie zog in der Spitze bis auf 202,30 USD an. Das bisherige Tagestief markierte Electronic Arts-Aktie bei 201,40 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 201,50 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 616.351 Electronic Arts-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 203,75 USD. Dieser Kurs wurde am 30.09.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 1,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 115,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2025). Abschläge von 42,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,760 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,920 USD je Electronic Arts-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 210,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Electronic Arts am 29.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,79 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,67 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Electronic Arts Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Electronic Arts möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,29 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie

Electronic Arts-Aktie springt auf Rekordhoch: Investoren wollen Spielefirma in Milliardendeal übernehmen

Electronic Arts-Aktie springt zweistellig hoch: Möglicher Börsenrückzug voraus?

NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Electronic Arts-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

In eigener Sache

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Analysen zu Electronic Arts Inc.

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Electronic Arts HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2019Electronic Arts BuyNeedham & Company, LLC
31.07.2019Electronic Arts OutperformCowen and Company, LLC
02.07.2019Electronic Arts OutperformBMO Capital Markets
08.05.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
31.07.2019Electronic Arts BuyNeedham & Company, LLC
31.07.2019Electronic Arts OutperformCowen and Company, LLC
02.07.2019Electronic Arts OutperformBMO Capital Markets
08.05.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
06.02.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
30.09.2025Electronic Arts HoldJefferies & Company Inc.
22.01.2019Electronic Arts HoldDeutsche Bank AG
18.12.2017Electronic Arts NeutralBTIG Research
01.02.2017Electronic Arts NeutralMizuho
02.11.2016Electronic Arts NeutralMizuho
DatumRatingAnalyst
03.02.2012Electronic Arts sellDeutsche Bank Securities
06.06.2011Electronic Arts sellJyske Bank Group
14.12.2009Electronic Arts neues KurszielPiper Jaffray & Co.
11.12.2008Electronic Arts DowngradeBarclays Capital
03.11.2006Electronic Arts neues KurszielDeutsche Securities

